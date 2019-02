Albenga, la multinazionale Engine si aggiudica l’appalto multimilionario per la gestione dell’illuminazione pubblica

Albenga. Engie Servizi Spa di Roma, controllata dalla società energetica francese Energie Italia, si è aggiudicata l’appalto multimilionario per l’affidamento in concessione per 15 anni di tutti i servizi di prestazione energetica, riqualificazione, gestione e manutenzione degli impianti di pubblica Illuminazione del Comune di Albenga.

“Siamo davvero soddisfatti, – ha spiegato il sindaco di Albenga Giorgio Cangiano. – Tutto è partito dal progetto Elena, che deriva da una visione europea di risparmio energetico condivisa dalla provincia di Savona. Il Comune di Albenga ha aderito ed è stato il primo ente a portarlo a termine. Affidata alla stazione unica appaltante della Provincia di Savona, la gara riguardava la riqualificazione energetica, la manutenzione, messa in sicurezza e adeguamento normativo dei 7.141 punti luce del Comune”.

“Questo bando porterà due vantaggi fondamentali per la nostra città. Il primo dal punto di vista dell’impatto ambientale, in quanto tutti gli impianti esistenti saranno sostituiti con nuovi a led. E questo porterà ad una riduzione dei consumi (tra il 40 e il 50 per cento). Dall’altra parte, invece, sarà migliorata l’illuminazione e saranno sostituti anche tutti i pali e i corpi illuminanti vetusti Inoltre saranno installati nuovi impianti di illuminazione pubblica anche in zone della città finora non illuminate, in particolare nelle frazioni”.

“Ma le novità non sono finite qui. La ditta si prenderà carico di installare anche nuove telecamere si video sorveglianza di ultima generazione e sarà predisposta una illuminazione specifica per i monumenti principali e alcune zone della città (Centro Storico, Ponte Rosso, Pontelungo, etc.). Una volta concluso l’iter formale e firmati i contratti, sarà organizzata una conferenza stampa specifica in cui i responsabili della ditta spiegheranno nel dettaglio il progetto e le migliorie”.

Tutti i costi di investimento, riqualificazione, gestione e manutenzione saranno sostenuti dal nuovo concessionario, mentre ovviamente il Comune continuerà a farsi carico del pagamento della fornitura elettrica.

“Per la città si tratta di una svolta estremamente importante. Ringrazio il consigliere con delega all’illuminazione pubblica Manlio Boscaglia, gli uffici comunali e la Provincia di Savona, con cui abbiamo lavorato in sinergia dal primo momento”, ha concluso il primo cittadino di Albenga.