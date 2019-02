Albenga in lutto, è scomparso l’ex vicesindaco e assessore Danilo Sandigliano

Albenga. Albenga in lutto piange la scomparsa di Danilo Sandigliano che si è spento questa mattina (20 febbraio 2019), all’età di 89 anni, all’ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga.

Sandigliano, geometra di professione ed ex storico esponente del partito Socialista, era molto conosciuto e stimato ad Albenga, dove aveva ricoperto anche importanti ruoli amministrativi: vicesindaco e assessore ai lavori pubblici a cavallo tra gli anni ’60 e ’70.

Di Sandigliano, nato a Buenos Aires (Argentina), ma albenganese di adozione, amici e conoscenti ricordano “il grande amore per la sua Albenga e la grande passione calcistica per i colori nerazzurri dell’Inter”.

Questo il commosso ricordo del sindaco di Albenga Giorgio Cangiano: “Albenga perde un protagonista dell’attività amministrativa. È stato vicesindaco ed ha ricoperto per molto tempo con determinazione varie cariche nell’amministrazione comunale. Una persona molto conosciuta e rispettata che ha svolto il suo ruolo con impegno in un periodo nel quale fare politica significava misurarsi sulle idee nei consigli comunali ma con un forte rispetto che non faceva mai trascendere in attacchi personali”.

Il rosario sarà recitato domani sera (21 febbraio 2019), alle 19, nella camera ardente dell’ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga. I funerali si svolgeranno sabato mattina (22 febbraio 2019), alle 9,30, nella cattedrale San Michele. Al termine della funzione, la salma sarà cremata e tumulata nella cappella di famiglia a San Giorgio.