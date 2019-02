Albenga, il trasferimento del mercato non si ferma: trasloco fissato ai primi di marzo

Albenga. Dopo la recente pronuncia del Tar, che ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata dalla Fiva sullo spostamento previsto dal Comune da via Dalmazia sul Lungo Centa, e in attesa della sentenze definitiva, l’iter per il trasferimento del marcato settimanale di Albenga è ripartito.

Nelle giornate del 21, 26 e 28 febbraio prossimi, i commercianti sono infatti attesi, a scaglioni, nel palazzo del Comune di Albenga, per l’assegnazione dei posti nella nuova location.

“Sarà ritenuta valida la graduatoria già approvata nel 2000 in sede di spostamento per lo scalo del mercato e si procederà secondo le seguenti modalità, – si legge nei documenti ufficiali pubblicati dal Comune. – I titolari di posteggio manterranno le autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico attualmente concesse e in nessun caso saranno autorizzati aumenti di superficie; per tutti, in caso di rifiuto o di assenza ci sarà l’assegnazione d’ufficio; durante la scelta dei posteggi dovranno essere ottimizzate le dimensioni dei banchi di vendita con il minor scarto possibile, secondo la planimetria predisposta dagli uffici”.

E ancora, scendendo nello specifico: “I posteggi per il settore alimentare e i produttori saranno dislocati in via XXV Aprile fino all’incrocio con via degli Orti. I posteggi del settore non alimentare, invece, saranno collocati sul Lungo Centa Croce Bianca e in via Deportati e Internati Albenganesi in Germania”.

Salvo nuovi intoppi, dunque, il trasloco sarà effettivo ai primi di marzo, come confermato dal vicesindaco Riccardo Tomatis: “Proseguiamo sulla strada tracciata perché questo spostamento, secondo noi, porterà benefici alla città, in termini di sicurezza e viabilità, ma anche agli stessi commercianti, in termini di visibilità e fruibilità del mercato, che sarà situato in una zona facilmente accessibile da tutta la cittadinanza, compresi gli abitanti di Vadino”.