Albenga. L’Albenga vince (3-2) lo scontro diretto con il Rapallo, giocato sul terreno di gioco del “Macera”.

Per gli ingauni si tratta di una vittoria che vale oltre i tre punti conquistati in classifica.

“Abbiamo vinto meritatamente, esprimendoci su ottimi livelli di gioco, sempre con la palla a terra – afferma Francesco Cocito – due volte in vantaggio (ndr, con Calcagno e Arrigo) siamo stati raggiunti su due situazioni di palle inattive, sfruttate al meglio dai tigullini, chiudendo, definitivamente la gara, con Calcagno”.

“Dovremmo lavorare in settimana su come evitare di subire goal su corner e punizioni laterali, per non compromettere l’andamento di partite come quelle odierne… torniamo a casa contenti e fiduciosi per il futuro“.