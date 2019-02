Albenga, forzano la cantina de “Le Anfore” e rubano prosciutti e formaggi: caccia ai ladri “ghiottoni”

Albenga. I ladri hanno colpito ancora nell’albenganese e, più precisamente, in centro storico. Ma, questa volta, lo hanno fatto in modo decisamente particolare, non tanto per le modalità del furto, quanto per la refurtiva che sono riusciti a portar via.

Vittima del colpo è stato il ristorante Le Anfore e la spaccata è avvenuta domenica. I ladri hanno preso di mira la cantina-magazzino dove il locale conserva generi alimentari e bevande, situata in vico Fossato Verano, una traversa della centrale via Bernardo Ricci.

Hanno agito nella notte. Celati dal buio sono riusciti a forzare l’ingresso del magazzino, rimuovendo anche letteralmente il nottolino del portone. Una volta dentro, poi, si sono diretti verso la cella frigo e hanno fatto incetta di generi e prodotti alimentari.

Hanno trafugato prosciutti e formaggi in quantità, oltre ad altri prodotti, ma hanno “risparmiato” (forse perché disturbati) le numerose bottiglie di alcolici presenti. Quindi, si sono dati alla fuga, presumibilmente a piedi.

Il titolare del ristorante, che si è accorto dell’accaduto solo lunedì sera, ha sporto denuncia e sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Albenga, impegnati nelle indagini per risalire all’identità dei malviventi.