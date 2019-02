Albenga, ecco il tutorial per sposarsi al “Jova Beach Party” firmato da Lorenzo Cherubini

Albenga. Lo aveva detto nel corso della conferenza stampa di presentazione del suo tour sulle spiagge italiane. Era apparsa come una battuta, un gioco, una provocazione in puro stile Jovanotti. Ma i matrimoni al “Jova Beach Party” si celebreranno, eccome. Uno per tappa e ad officiare le nozze, ovviamente, sarà proprio Lorenzo Cherubini.

L’annuncio porta proprio la firma del cantante che, sulla sua pagina ufficiale Instagram, non si è limitato solo a darne conferma, ma ha messo a punto un video-tutorial con la spiegazione di tutti i passaggi per accedere al concorso “Jova Beach Wedding”.

Ebbene sì perché di un concorso si tratta, definito dallo stesso Cherubini “vero, ufficiale e a norma di legge”. E sarà dunque la buona o la cattiva sorte a scegliere chi saranno i fortunati (una coppia per ogni data del tour) che avranno la possibilità di sposarsi in spiaggia, di fronte a decine di migliaia di persone, sotto l’abile regia di Jovanotti. Ad Albenga, ad esempio, sull’arenile situato in zona foce e vista isola Gallinara: un’atmosfera che definire incredibile appare quasi riduttivo.

“Sei fra gli innamorati pazzi che vorrebbero farsi sposare da me al Jova Beach Party? Allora questo tutorial è proprio per te, – esordisce Cherubini nel video, con la solita verve goliardica e scanzonata che lo contraddistingue. – Dopo aver parlato della possibilità di sposare le coppie al Party siamo stati invasi di richieste: migliaia di coppie. Questo paese è pieno di amore”.

“Come funziona il concorso? Andate sul sito tridentmusic.it, scegliete la vostra data del cuore tra le 17 spiagge del tour, leggete attentamente il regolamento, compilate il modulo con tutti i dati e incrociate le dita, in attesa del giorno in cui incrocerete le coppe di champagne. E non dimenticate di inserire il nome della vostra dolce metà: se sei lei metti lui, se sei lui metti lei, oppure ancora se sei lui metti lui e se sei lei metti lei: un concorso aperto davvero a tutti insomma”, conclude Cherubini.

E ricordiamo che, proprio ai microfoni di Ivg.it, ancora prima di questa comunicazione dell’artista, era già stata avanzata una prima richiesta per la data albenganese. Si tratta della giovane cuneese Camilla, 33 anni, che ha voluto rivolgere al cantante il suo appello chiedendogli di coronare il sogno d’amore tra lei e il suo fidanzato.

COME PARTECIPARE. Il concorso, come detto, è finalizzato a creare un momento di festa con i fan che parteciperanno al tour “Jova Beach Party”. Per prenderne parte ed avere la possibilità di aggiudicarsi il premio in palio, i partecipanti dovranno compilare un form: selezionare la località/tappa per la quale si desidera partecipare tra quelle proposte; procedere con la registrazione del concorso indicando tutti i dati presenti nel form di registrazione indicati come obbligatori. Ciascun partecipante potrà registrarsi al concorso una volta soltanto e per una sola località del tour.

E ancora, dovranno confermare di aver preso visione e sottoscrivere per accettazione l’informativa privacy secondo le modalità indicate sul sito; di aver preso visione e accettare il regolamento del concorso; dichiarare di essere residenti nel territorio italiano e maggiorenni; di dare il consenso alla comunicazione del nome dei due componenti la coppia (non il cognome) e città al momento dell’estrazione; di dare il proprio consenso alla realizzazione di foto/video durante la fruizione del premio.

DURATA ED ESTRAZIONE VINCITORI. Il concorso è iniziato ufficialmente lo scorso 25 febbraio 2019 e si concluderà alle 23.59 del 25 marzo 2019. L’estrazione dei vincitori avverrà il 3 aprile 2019, a Cortona (AR), in presenza di un notaio o del funzionario incaricato dalla Camera di Commercio.

IL PREMIO. Per ciascuna località/tappa è previsto un solo premio (per un totale di 17). Ogni singolo premio comprende: 2 biglietti di ingresso al tour per la coppia indicata nel modulo di accettazione premio; cerimonia simbolica di matrimonio con Lorenzo Cherubini il giorno stesso della data prescelta del Tour; cerimonia civile officiata del preposto comunale presso la sede indicata dal Comune della località prescelta, la mattina del giorno stesso dell’evento della tappa del Tour (non è prevista la presenza di Lorenzo Cherubini alla cerimonia).

COME SARà COMUNICATA LA VINCITA. I vincitori saranno contattati per iscritto alla e-mail indicata al momento della partecipazione, nei giorni successivi all’assegnazione. La documentazione dovrà essere restituita entro i termini indicati nell’avviso di vincita. La mancata restituzione del modulo di accettazione e/o di uno o più documenti richiesti entro i termini indicati verrà considerato come formale rinuncia al premio.