Albenga, degrado alla foce del Centa. La giunta replica a Perrone (Fi): “Si informi prima di fare polemica”

Albenga. Ieri mattina (14 febbraio 2019) il sopralluogo del consigliere di minoranza di Forza Italia Ginetta Perrone alla foce del Centa e l’attacco al comune per il “degrado in cui versa la zona”. E oggi è arrivata la replica piccata dell’amministrazione comunale.

“Siamo ben consci della situazione, derivante dai recenti, violenti eventi atmosferici che hanno colpito in particolare la zona della foce, con alberi sradicati ed abbattuti, – hanno spiegato dalla giunta. – Ma allo stesso tempo ci siamo già attivati per porre rimedio alla situazione e abbiamo anche già stanziato le risorse necessarie per l’opera”.

“Ma siamo in attesa dell’autorizzazione della Regione, necessaria per operare in quella zona. Se il consigliere Perrone si fosse informata prima di fare polemica, non sarebbe stato necessario il sopralluogo e le accuse infondate che ne sono conseguite. Amministrare vuol dire anche rispettare regole e tempistiche che ne conseguono”, hanno concluso dalla giunta Cangiano.