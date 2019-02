Albenga. Compleanno speciale, si può dire “da record”, per l’albenganese Maria Boragno. Ha appena compiuto 107 anni, un traguardo che la piazza al terzo posto nella speciale “classifica” delle persone più longeve della Provincia di Savona. Classifica incentrata sulle “persone viventi più longeve d’Italia” che vede Boragno all’undicesimo posto a livello regionale e al 236esimo a livello nazionale.

Per festeggiare l’importante ricorrenza, quest’oggi, 1 febbraio 2019, a farle visita sono stati il sindaco Giorgio Cangiano e l’assessore ai servizi sociali Simona Vespo, a nome di tutta l’amministrazione comunale, don Ivo, la figlia Giovanna, i nipoti, Marisa Scola con l’associazione Vecchia Albenga e una rappresentanza del rione Sant’Eulalia, dove è nata e cresciuta Maria.

Boragno, persona più anziana di Albenga e comprensorio, gode di buona salute ed esce ancora con la figlia (per sicurezza in carrozzella, anche se in casa si muove tranquillamente) ed ha una memoria ancora molto viva, al punto che è stata presente al Palio storico della passata edizione.

In gioventù si è trasferita a Milano, dove ha aperto un negozio di merceria e dove ha vissuto per una trentina d’anni, salvo poi ritornare ad Albenga. Molti i ricordi e gli aneddoti raccontati al primo cittadino, a conferma dell’ottima memoria e dell’ottimo stato di salute di Maria.