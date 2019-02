Albenga, buone notizie per i cittadini. Il Comune annuncia: “Nessun aumento delle tasse e riduzione della Tari”

Albenga. L’evidente miglioramento della pulizia della città dopo il passaggio dalla ditta TeknoService, che durante l’amministrazione Guarnieri aveva ottenuto l’aggiudicazione del relativo servizio, alla Sat, che lo svolge il servizio in house con l’amministrazione Cangiano, non solo non ha comportato un aumento delle tariffe della Tari per i cittadini, ma addirittura una riduzione.

“Questa è la dimostrazione che se pagano tutti il giusto sono possibili riduzioni, – ha dichiarato l’assessore al Bilancio Paola Allaria. – Non è corretto che a pagare siano sempre gli stessi. Per la prima volta nel comune di Albenga, a fronte di un servizio decisamente migliorato, non solo non vi sono aumenti ma addirittura riduzioni ovviamente nei limiti consentiti per garantire la copertura di Bilancio”.

Nel prossimo consiglio comunale, sebbene la nuova normativa consenta di effettuare rincari delle varie imposte, non verranno infatti disposti aumenti di alcuna tassa e per quanto riguarda la Tari verrà stabilita una riduzione del 3 per cento per tutte le utenze, sia domestiche che commerciali, alla quale verrà aggiunta una ulteriore riduzione dell’8 per cento (quindi in totale 11 per cento) per chi si doterà di attrezzatura per il compostaggio dell’umido. Verranno inoltre previste riduzioni per associazioni di volontariato, pubbliche assistenze e per le Asd.

“Siamo soddisfatti del servizio della Sat che, terminato il periodo della TeknoService ereditato dalla precedente amministrazione Guarnieri, sta rendendo la città più pulita. Già pensare ad una conferma delle tariffe per i cittadini sarebbe stato un successo. Essere riusciti ad effettuare una, se pur limitata, riduzione delle tariffe è ovviamente ancor più positivo. Ora dobbiamo continuare nel miglioramento del servizio. Per fine marzo verranno posizionati i nuovi cassonetti in tutta la città che garantiranno maggior decoro, chiusure ermetiche e frequenti lavaggi con un apposito macchinario”, il commento dell’assessore all’Ambiente Mariangelo Vio.