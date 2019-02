Albenga, appuntamento conclusivo per il ciclo di incontri “Albenga insieme per tutte le famiglie”

Albenga. Si conclude mercoledì 20 febbraio la prima serie di incontri “Albenga insieme per tutte le famiglie”, organizzata dalle associazioni Immaginafamiglie, Aied e Sjamo.

La serata, si terrà presso il Centro Giovani di piazza Corridoni (ex Cinema Astor), alle 21, e sarà tenuta da Patrizia Battaglia e Valentina Bigatto, che svolgono l’attività di psicoterapeuta presso l’Aied.

L’incontro ha come tematica “Genitori e figli. Generazioni in crisi” e tratta della difficoltà di relazionarsi in un’epoca storica in cui i figli appaiono sempre più competenti e iperconnessi, mentre i genitori sono spesso in difficoltà nel confrontarsi con ruoli sociali in continuo mutamento. Ampio spazio sarà dedicato al dialogo col pubblico. Ingresso libero.