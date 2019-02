Albenga, al via l’intervento dei potatura degli alberi del viale Italia

Albenga. Iniziata questa mattina la potatura degli alberi di Viale Italia. L’intervento è eseguito in economia diretta con il solo personale comunale dei servizi tecnico manutentivi.

Dopo le potature già effettuate in via Milano e piazza Nenni ed alcuni lavori di messa in sicurezza di piante potenzialmente pericolose in varie zone della città sono iniziati oggi gli interventi di potatura in viale Italia. La strada avrà delle chiusure tratto per tratto.

“La manutenzione del verde pubblico, – ha spiegato Manlio Boscaglia, consigliere con delega al verde pubblico, – è stata una scelta costante di questa amministrazione che consapevole dell’importanza della cura del verde pubblico ha effettuato numerose potature in numerose vie della città nel corso di questi anni, a garanzia della salute delle piante e per contrastare l’inconveniente dell’invasività di rami e foglie verso le abitazioni”.