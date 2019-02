Albenga, al via le iscrizioni per il Festival dello Zucchino D’Oro 2019

Albenga. Si aprono oggi le iscrizioni alla 41° edizione del Festival dello Zucchino d’Oro, che si terrà nel Teatro Don Pelle di San Giorgio d’Albenga i prossimi 16 17 e 18 maggio.

Lo Zucchino è nato 41 anni fa dall’idea di fare una grande festa con i bambini e allo stesso tempo per i bambini che frequentavano l’asilo parrocchiale. Da allora lo Zucchino è cresciuto fino ad essere quello di oggi: una grande festosa gara canora alla quale possono partecipare i “bambini da 3 a 100 anni”.

Molteplici infatti sono le categorie nelle quali si può gareggiare e diverse le tipologie dei brani richiesti alle varie categorie. Nella Categoria A si esibiranno i bimbi delle scuole materne che dovranno presentare brani editi per bambini e sigle dei cartoni animati; nella Categoria B i bimbi che frequentano la scuola primaria saranno chiamati ad interpretare brani editi negli anni ’60, così come i ragazzi delle medie inferiori che gareggeranno nella categoria C.

Libera scelta invece nel repertorio italiano e straniero per i cantanti della categoria Margherita d’oro riservata ai nati tra il 1998 e il 2005 e per quelli del Trofeo Picatto alla quale apparteranno per tutti i nati prima del 1998. Ci sarà spazio poi anche per le unioni di più cantanti con le categorie duetti e cori vocali che dovranno cantare brani italiani a scelta. “Dato il grande successo dello scorso anno e il bagaglio di emozioni che si è portata dietro – spiegano gli organizzatori – si è pensato di riproporre anche quest’anno la categoria fuori concorso genitori/figli dove mamme e papà sono chiamati a duettare con i propri figli brani a scelta”.

Iscrizioni e informazioni presso il circolo ACLI San Giorgio tutti i venerdì dall’8 febbraio al 30 aprile dalle ore 21,00 alle ore 22,00 oppure via mail a zucchinodorosangiorgio@gmail.com.