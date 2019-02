Albenga. Continua, con una seconda serie di conferenze, l’iniziativa “Albenga per tutte le famiglie”, organizzata da Aied, associazione Immaginafamiglie Ps-Ets, e Sjamo, col patrocinio del Comune di Albenga- assessorato ai servizi sociali. Tutti gli incontri sono a ingresso libero e si terranno alle 21, presso il centro giovani Yepp di Piazza Corridoni, ad Albenga.

Il prossimo incontro, dal titolo “Servizio civile, un’opportunità per crescere” si svolgerà il 6 febbraio 2019. La serata sarà condotta da Claudio Leucci e saranno presenti il direttore dellaAssociazione Sjamo- Sao Josè amici nel mondo, con la partecipazione di Julie Zonta, volontaria del Servizio Civile 2018, a cura di Sjamo Onlus.

L’assessore alle politiche sociali Simona Vespo ha presentato così l’iniziativa “Albenga insieme per tutte le famiglie”, che si compone di tre progetti a sostegno e sviluppo delle famiglie: “Nella mia azione amministrativa ho fin da subito inteso affrontare le varie tematiche inerenti la famiglia in tutti i suoi aspetti e complessità, avendo in mente un disegno e una filosofia con l’intento di offrire loro strumenti e progetti di sostegno”.

Ecco i tre progetti. In primis, “We Family! & Scuola genitori”, organizzato dall’associazione Immaginafamiglie ed in collaborazione con Scuola Genitori del CPP Centro Psicopedagogico per l’educazione e la gestione del conflitto – Piacenza Diretto da Daniele Novara. Incontri pubblici e gruppo genitori rivolti alla genitorialità. Per informazioni, telefono 347.5031329 e mail immaginafamiglie@gmail.com.

Il secondo, denominato “So-stare nel conflitto” e organizzato dall’associazione Aied, prevede sia iniziative culturali e di prevenzione della violenza nelle coppie e nelle relazioni affettive in genere sia interventi laddove i comportamenti violenti esistano già. Per informazioni, telefono 800126437 e mail aied@comune.albenga.sv.it.

Infine, progetto “Maria Pia”, organizzato da associazione SJAMo, iniziativa a sostegno e promozione di adozione e affido familiare. Per informazioni, telefono 0182.51854 e 346.6627842 e mail sjamo.ong@gmail.com.