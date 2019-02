Albenga 2019, Vaccarezza (Fi) “incorona” Calleri: “Forza Gero. Forza Albenga”

Albenga. “È di ieri la notizia dell’ufficialità della candidatura a sindaco alle prossime elezioni amministrative di Albenga, per la coalizione di centrodestra, di Gerolamo Calleri. Una notizia attesa da tempo, che non può che rendermi felice”.

Parola del forzista Angelo Vaccarezza, che ha aggiunto: “Gero Calleri, floricoltore, già presidente di Coldiretti, è il candidato ideale per tenere unita la coalizione di centrodestra, dando valore aggiunto, portando un altro tassello importante in quel disegno politico intrapreso da Giovanni Toti nel 2015”.

“È doveroso ringraziare Gero, ma è altrettanto importante farlo nei confronti di Eraldo Ciangherotti, colonna portante della coalizione, che ieri ha dimostrato una volta in più di avere a cuore la squadra e il territorio, facendo un passo indietro sulla sua legittima attesa di candidatura. Sono contento oggi, perché mai come questa volta la tornata elettorale ingauna disegna con chiarezza le scelte delle persone”.

“Chi corre con noi, corre per il bene di Albenga. Alcuni, ex militanti della nostra area, ed oggi fortunatamente distanti dalle nostre scelte, hanno invece optato per la corsa fine a se stessa, per soddisfare ambizioni e orgogli personali”.

“Noi abbiamo una squadra coesa, che si confronta, magari a volte anche in maniera ‘vivace’: il risultato però è sotto gli occhi di tutti. Chi ha a cuore il bene della Città delle Torri ha fatto scelte ragionate e lungimiranti senza pensare al proprio tornaconto e il potere che acquisirà verrà messo a servizio della città e non usato per una mera rendita di posizione. Se corri solo vai più veloce, se corri in gruppo vai più lontano”, ha concluso Vaccarezza.