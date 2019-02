Albenga 2019, Porro (Lega) replica a Tomatis: “I 5 anni di governo Pd vera umiliazione per la città”

Albenga. “Incredibile ma vero, il giorno dopo l’ennesima batosta che presa dal PD alle elezioni con la loro figuraccia in Abruzzo, il vicesindaco di Albenga Riccardo Tomatis anziché fare autocritica decide di attaccare la Lega, ma soprattutto Gero Calleri, la cui unica colpa è probabilmente quella di essere un candidato sindaco migliore di Tomatis”.

Inizia così, non di certo in punta di piedi, la replica del segretario cittadino della Lega albenganese Cristina Porro a Riccardo Tomatis. Il candidato sindaco della coalizione di centrosinistra ha attaccato il rivale politico, il candidato sindaco del centrodestra Gerolamo Calleri, sul tema del Psr e la replica, firmata da Porro, non si è fatta attendere.

“È evidente, – ha proseguito il segretario della Lega Albenga, – che Tomatis sia in grossa difficoltà, alle prese con qualcuno che sulle questioni ne sa più di lui: lo stesso Calleri, nel suo intervento di qualche giorno fa, ha chiesto alla Regione di ampliare il finanziamento: quale parte di ‘Mi rivolgo all’assessore regionale all’agricoltura Stefano Mai per proporre che tale cifra venga aumentata’ non gli è chiara? Legga meglio, prima di fare brutte figure”.

“Tomatis parla di ‘umiliazione alla città da parte della Lega’: caro Tomatis, la vera umiliazione che Albenga ha dovuto subire sono i cinque anni di voi al governo, i cinque anni di insicurezza e di scelte sbagliate, di grigliatori sul lungomare e di immigrazione senza regole. Tutto questo, mentre il Partito Democratico di Tomatis e Vazio, al sostegno dei governi Renzi, Letta e Gentiloni, impegnava più tempo e attenzione per salvare le banche e aprire le frontiere che al bene del proprio territorio”.

“Scaricare le colpe sugli altri per la vostra incapacità? Il PD ci prova sempre, ma non gli riesce più: la gente lo ha capito da tempo, e alle elezioni sceglie la Lega, che con Matteo Salvini sta cambiando questo Paese”, ha concluso Porro.