Albenga 2019, ecco il progetto di Diego Distilo per rilanciare viale Che Guevara

Albenga. E’ pronto lo studio di fattibilità sulla base del quale la lista civica che fa capo a Diego Distilo, possibile candidato sindaco alle elezioni amministrative di Albenga, intende rilanciare viale Che Guevara.

“Come promesso nelle scorse settimane, abbiamo studiato lo sviluppo di Viale Che Guevara – spiega – Partendo da un’analisi dello stato di fatto, fotografando l’attuale conformità urbanistica, si è proceduto nel ipotizzare cosa fare in questo splendido tratto di costa. Con l’aiuto di giovani progettisti, in particolare modo l’architetto Valeria Cacace, abbiamo redatto uno studio di fattibilità per sviluppare il nostro splendido viale pur consapevoli dei vincoli paesaggistici e idrogeologici da superare”.

“Con lo spostamento a monte del tratto ferroviario e la continuazione della ciclabile tirrenica, valutando lo studio delle correnti abbiamo riproposto la creazione di tre moli pedonali ricavati in alcuni tratti della zona costiera al fine di permettere il deposito naturale della sabbia creando nuovi tratti di spiaggia ad Albenga. Proprio cosi: con la creazione di nuovi ‘pennelli’ pedonali possiamo dimostrare come si possa sviluppare naturalmente del turismo creando nuove opportunità di lavoro e ristudiando completamente il ‘waterfront’ al fine di realizzare edifici di due piani fuori terra massimo con destinazione turistico ricettiva che si vadano ad inserire all’interno di un tessuto ormai misto e superato”.

“La nostra visione di viale Che Guevara rimarrà solo ed una, ovvero turistico ricettiva e siamo pronti a fare battaglia e a far valere le nostre ragioni sia in Regione Liguria che al ministero. Visto che Albenga non può avere il porto, perché le vicine Alassio e Loano hanno già avuto tale sviluppo, almeno ci lascino creare il nostro nuovo viale turistico. Albenga è la seconda città della provincia non può sempre ‘pagare a discapito di altri ‘, quindi andremo avanti senza mollare con il nostro movimento civico per il quale stiamo preparando la nostra corsa alle elezioni comunali del maggio 2019 affiancati da due liste civiche”.

“In settimana formuleremo ufficialmente la nostra presentazione alla città con ragazzi di ogni età e professionisti ingauni convinti e fieri di essere come siamo”, conclude Distilo.