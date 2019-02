Albenga 2019, Distilo: “Vigilanza continua, agenti più sul campo e non per far multe”

Albenga. “Vigilanza continua dalle 18 di sera alle 6 del mattino diviso in tre turni utilizzando i nostri vigili urbani in prima linea affiancati da una società specializzata, solo così potremmo far sparire da Albenga questi personaggi che bivaccano occupando marciapiedi saccheggiando auto”. Così il candidato sindaco albenganese Diego Distilo, che presenta uno dei suoi punti programmatici.

“Almeno per un anno continuo il nostro impegno sarà quello di investire una maggior disponibilità di fondi, tolti da altri capitoli di bilancio, per risolvere il problema della vigilanza. Noi non parleremo di sicurezza ma di vigilanza” aggiunge.

“Come possiamo sviluppare il turismo se continuiamo a far passare il messaggio della mancanza di sicurezza?”.

“Io non porterei mai la mia famiglia in ferie dove c’è l’allarme sicurezza mentre invece sarei felice di soggiornare in una città ben vigilata. Recupereremo degli agenti che non si dovranno più occupare di fare contravvenzioni per il mancato pagamento degli spazi blu, in quanto a gestione scaduta con i nostri nuovi ausiliari del traffico ad Albenga si pagherà solo per il ritardo. E ora di smetterla di far pagare ai cittadini multe da 30 euro per 5 minuti…”.

“Abbiamo previsto un nuovo sistema, già utilizzato in moltissime città, che prevede il pagamento immediato del ritardo e non l’intera sanzione. Abbiamo le idee chiare su come amministrare Albenga e con i nostri ragazzi lo dimostreremo sempre e solo dalla parte dei più deboli” conclude Distilo.