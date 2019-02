Albenga 2019, Distilo cala il jolly: “Mi candido a sindaco con l’appoggio di due liste civiche”

Albenga. “Come anticipato ormai da mesi alle elezioni comunali del maggio 2019 ci saremo anche noi”. Così Diego Distilo ha ufficializzato la sua candidatura a sindaco di Albenga, appoggiato da due liste totalmente civiche, “Solo per Albenga” e “Aria Nuova per Albenga”, lontane dalle dinamiche dei partiti che, spesso impongono scelte dall’alto.

“Proprio questo desiderio di voler dare una vera alternativa è alla base della scelta di quello che è nato come un progetto politico che affonda le sue radici tra le persone comuni riunite da un comune intento quello di dare il loro contributo per far crescere Albenga, – ha spiegato il neo candidato sindaco.

Distilo è nato ad Albenga il primo giugno 1979, da famiglia di origine meridionale. È sposato e papà di due bimbi e svolge la professione di geometra da oltre 15 anni in uno studio tecnico di progettazione nel cuore della Città delle Torri. Nonostante la sua giovane età (39 anni) ha già ricoperto importanti incarichi amministrativi. È stato eletto nel 2001 ed è diventato, a soli 21 anni, l’assessore più giovane della storia del Comune ingauno con la delega ai servizi sociali.

“Proprio nell’ambito di questo incarico ha dimostrato il suo grande impegno e la sua dedizione al prossimo, in particolare alle persone in difficoltà. Ha portato avanti moltissimi progetti creando servizi come ‘il ristorante dell’anziano’, ‘i pasti a domicilio’ e altre iniziative ancora funzionanti”, hanno fatto sapere dal gruppo che lo sostiene.

È stato rieletto in minoranza fino al 2010 anno nel quale, come terzo più votato, ha fatto parte dell’amministrazione Guarnieri ricoprendo l’incarico di Assessore alla Polizia Municipale e viabilità.

“Anche in questo contesto, – hanno aggiunto, – ha dimostrato le sue doti ed il suo impegno adottando decisioni che si sono rivelate nel tempo vincenti tanto da restare valide ancora oggi. Ha rivoluzionato e reso migliore la viabilità ad esempio con l’inversione di marcia di viale Martiri della libertà e via Trieste ha modificato la viabilità di Piazza del Popolo, ha pianificato la realizzazione delle rotonde di Piazza XX Settembre e via Dalmazia angolo Via Patrioti e il ritorno al doppio senso di marcia di via al Piemonte e viale Martiri della foce”.

Il suo impegno per la città è proseguito nel 2013, quando ha svolto l’incarico di vicepresidente dell’Istituto Domenico Trincheri dando un supporto importante allo spostamento dell’attuale RSA.

“E’ davvero un grande onore avere ,a soli 39 anni l’opportunità di essere il candidato per la carica di primo cittadino, – ha affermato ancora Diastilo. – Devo innanzitutto ringraziare tutte le persone che mi hanno sostenuto e che con me hanno creduto in un progetto che potesse migliorare Albenga. In questi mesi abbiamo costruito una vera e propria alternativa con progetti ed idee che partono dalle persone comune e ad esse si rivolgono”.

“Siamo stanchi dei soliti giochi di potere tra i grandi partiti ed i volti, fin troppo noti nel panorama politico attuale di Albenga. Per cambiare le cose è necessario avere il coraggio di impegnarsi in prima persona e lavorare. Sono contento di essermi circondato di tante persone giovani e volenterose che, con me, vogliono qualcosa di meglio per Albenga”.

“Insieme stiamo elaborano il nostro programma che sarà concentrato su alcuni punti fondamentali nei quali crediamo e che vogliamo realizzare per far ripartire la nostra Città. Ecco i principali punti del programma elettorale: lavoro e sociale per i quali abbiamo studiato un progetto importante per la fusione degli assessorati ai lavori pubblici, sociale e personale al fine di creare un nuovo “contenitore pubblico” per creare nuove opportunità di lavoro facendo le manutenzioni cittadine in house”.

“Sulla sicurezza crediamo che Albenga abbia bisogno di vigilanza continua giorno e notte e siamo convinti che riorganizzando la polizia municipale e convenzionando alcune società di vigilanza privata potremmo garantire il controllo della città sopratutto durante le ore più a rischio che sono quelle serali e notturne”.

“Sullo sviluppo turistico crediamo che Albenga debba svilupparsi su viale Che Guevara in direzione Ceriale realizzando il nostro nuovo Viale turistico. Pur sapendo dei vari vincoli paesaggistici ed urbanistici esistenti siamo convinti che un progetto concreto e realizzabile potrebbe portare grandi opportunità di sviluppo in quella zona attualmente dimenticata”.

“Punteremo anche sullo sviluppo delle frazioni: intendiamo creare un ufficio comunale distaccato in ogni frazione collegato con gli uffici comunali centrali al fine di dare risposte in tempo reale ai nostri cittadini e soprattutto creando eventi e manifestazioni continue anceh in queste zone solitamente lasciate alle sole iniziative dei privati. Inoltre, punteremo alla promozione di Albenga come città di cultura al fine di valorizzare il nostro centro storico facendolo diventare un museo a cielo aperto”.

“Questi e molti altri i punti studiati con amici e professionisti che svilupperanno Albenga, ma soprattutto, la cosa più bella, sarà rappresentare il popolo, ovvero tutte quelle persone che si alzano al mattino recandosi a lavoro e che non appartengono solo alla ‘Albenga Ricca’. Andremo avanti e siamo convinti che la stragrande maggioranza della nostra città fatta di persone comuni voterà per noi .Agli altri candidati auguro una buona campagna elettorale nel rispetto delle persone prima che dei ruoli che si ricoprono”, ha concluso Distilo.