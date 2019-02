Albenga 2019, crescono le adesioni per Riccardo Tomatis: “Un progetto civico allargato”

Albenga. Un progetto civico allargato prende sempre più forma, legato alla candidatura a sindaco di Albenga di Riccardo Tomatis.

E continuano le adesioni: dopo i nomi di persone molto conosciute ed apprezzate già emersi durante la presentazione della sua candidatura tra i quali Oreste Simoncini, Daniela Vio, Cristina Garello, Radiuk Raiko, Martina Isoleri, Elena Bergallo, Marco Ballabio e gli avvicinamenti a sostegno della candidatura di Tomatis di figure rappresentative di vari schieramenti come l’ex sindaco di Ceriale e per molti anni presidente della Coldiretti Ennio Fazio e l’ex coordinatore di Forza Italia Bruno Robello De Filippis ecco che trapelano altri nomi molto interessanti. Marta Gaia giovane molto stimata e conosciuta per l’impegno nel mondo del sociale figlia di Domenico già assessore del comune di Albenga, Ivano Mallarini, uno dei rappresentanti del comitato di San Fedele che hanno svolto un ruolo molto attivo e propositivo per la frazione Ingauna e Mirco Secco coltivatore diretto molto conosciuto ed apprezzato nel mondo sportivo e non solo.

“Mi fa molto piacere vedere questo positivo coinvolgimento al progetto che abbiamo lanciato. La conferma di molti degli attuali amministratori, tra i quali il sindaco Giorgio Cangiano e la partecipazione di persone nuove che potranno fornire il loro fondamentale contributo è molto importante. Le imposizioni di partito le lasciamo ad altri” afferma Tomatis.

“Noi andremo avanti con donne e uomini che scelgono di impegnarsi per la loro città senza dover sottostare a nessuno, liberi di poter fare le scelte migliori per Albenga”.

“L’esperienza maturata in questi cinque anni da vice sindaco mi ha insegnato che ci vuole massimo impegno e determinazione. Con una squadra unita e con serietà i risultati arrivano”, conclude il candidato sindaco Tomatis.