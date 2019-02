Albenga 2019, Calleri: “Il Psr è un treno che non possiamo permetterci di perdere”

Albenga. “Quello del Psr è un treno che Albenga non può permettersi di perdere”. Ne è convinto Gerolamo Calleri, candidato sindaco ad Albenga per il centro-destra.

“Troppe volte, in passato, la nostra città ha mancato finanziamenti importanti e decisivi per il territorio e per il rilancio del fondamentale comparto dell’economia legato all’agricoltura. Oggi, grazie al Psr, la sottomisura 5.1 del ‘Azioni preventive per ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed enti catastrofici’ rappresenta una grossa opportunità per ottenere fondi per il territorio, in particolare per la messa in sicurezza del rio Fasceo e opere che la città attende da tempo. A bando c’è una dotazione finanziaria di 700 mila euro”.

“Mi rivolgo all’assessore regionale all’agricoltura Stefano Mai per proporre che tale cifra venga aumentata: se il Comune sarà in grado di mettere in campo l’impegno necessario e la presentazione in lotti funzionali (così da garantire almeno una parte dell’opera) sarebbe così possibile riuscire a ottenere risorse importanti per Albenga e risolvere problematiche presenti da tempo. Servono gesti concreti, perché il territorio non può più aspettare”.