Alassio. Una sanzione amministrativa da 1032 euro per violazione all’Ordinanza di sicurezza balneare. E’ quella che la squadra nautica del commissariato di polizia di Alassio ha contestato ai titolari di un chiosco bar che si trova sulla spiaggia di Alassio per non aver smaltito correttamente il basamento metallico del loro dehors.

I poliziotti hanno verificato che la struttura, di circa trenta metri, che era stata danneggiata dalla mareggiata dello scorso ottobre, è stata smontata dai titolari. Anziché smaltirlo correttamente, però, il materiale metallico era stato abbandonato sull’arenile a lato della struttura, pericolosamente esposto alla pubblica incolumità.

Foto 2 di 2



Per questo gli agenti della Squadra Nautica, intervenuti dopo una segnalazione, hanno effettuato un accertamento dal chiosco verificando lo stato dei luoghi. Visto che il deposito di vario materiale, costituito prevalentemente da spezzoni di ferro arrugginito, rappresentava una fonte pericolo per i numerosi turisti presenti sulla spiaggia e l’area non era stata nemmeno temporaneamente delimitata per precauzione è scattata la sanzione. Inoltre, i titolari del chiosco, a tutela dell’ambiente, dovranno provvedere alla bonifica dell’area con rimozione di tutti i rifiuti presenti.