Alassio, lavori in via Pera: il mercato si sposta in piazza Paccini

Alassio. Una riunione stamani in Comune ad Alassio per presentare alcune soluzioni in vista dei lavori previsti per il prossimo inverno per la realizzazione del parcheggio pluripiano di Via Pera.

Il piazzale dove ogni sabato si svolge il mercato settimanale sarà infatti oggetto di scavo per la realizzazione di nuovi posti auto. Per la durata dei lavori si renderà quindi necessario il trasferimento dei banchi. Di qui l’incontro odierno con i rappresentanti dei mercatali, l’Ufficio Commercio del Comune e la Polizia Municipale.

“Le proposte – spiega l’assessore al Commercio Fabio Macheda – sono sostanzialmente due: il ritorno in Piazza Paccini, prevedendo un indennizzo alla Gesco per il mancato guadagno dalla gestione dei parcheggi, oppure un mercato con pedonalizzazione della via Dante nel tratto da Via Torino a Piazza Paccini e la stessa Piazza, ma solo nel lato di levante”.

“Personalmente preferirei la seconda soluzione – prosegue Macheda – per evitare di gravare sul bilancio ma anche perché, così facendo resterebbe il parcheggio della Piazza a disposizione dell’utenza del mercato stesso”.

Queste dunque le proposte sottoposte all’attenzione dei mercatari, sulle quali sono stati invitati a presentare riflessioni e valutazioni. Sulle riflessioni raccolte tra tutte le parti in causa ci si confronterà con la Polizia Municipale per verificarne l’attuabilità.

“Credo si tratti di una rivoluzione per il mercato cittadino – conclude Macheda – che porterà ad un miglioramento del servizio, anche perché in inverno la via Dante è meno trafficata e quindi più facilmente pedonalizzabile”.