Alassio, il gatto Asch torna a casa da Antonio ed Elia

Alassio. Allarme rientrato per Asch, il gatto di razza bengala scomparso una settimana fa nella zona di via Neghelli: il micio è tornato a casa. Sospiro di sollievo, dunque, non solo per i suoi proprietari, che possono così riabbracciare il loro amato compagno di vita, ma anche per i tantissimi lettori di IVG che hanno condiviso il nostro appello a ritrovarlo.

Età tre anni, occhi verde smeraldo, “simile ad un leopardo in scala ridotta”: questo l'”identikit” tracciato dai proprietari per ritrovare Glittersand Asch, nome completo del gattino attribuitogli dal suo compianto “compagno umano” Roberto. Roberto non c’è più e Asch è affidato alle cure dei genitori Antonio ed Elia.

“Mi dispiace tanto di essermi allontanato dai miei amatissimi Antonio ed Elia: loro sono la mia casa, il mio focolare domestico, l’uomo e la donna ai quali appartengo e ai quali vorrò sempre un mondo di bene. Durante la mia assenza da casa ho conosciuto altri gatti come me e anche qualche gattina: ero tentato di restare con loro per sempre ma l’affetto che provo per i miei carissimi amici è più forte e mi ha convinto a tornare da loro. Ed ora staremo sempre insieme, vicini vicini!.

Questo possiamo immaginare sia stato il primo pensiero di Asch, il gatto “coraggio” che è tornato ai suoi affetti più cari, dopo aver rimesso “zampa” a casa.