Alassio, il consigliere Jan Casella: “Intervenire sulla biblioteca, compromessa l’attività del bar sociale”

Alassio. “Risistemare la biblioteca civica di Alassio”.

E l’invito lanciato oggi dal consigliere comunale di minoranza del gruppo “Alassio Volta Pagina” Jan Casella: “La Biblioteca Renzo Deaglio è diventata un punto di riferimento per studenti, turisti, anziani in cerca di un luogo accogliente e riscaldato, studiosi e non solo. La struttura, però, sta mostrando una serie di problematiche che compromettono fortemente il servizio sia della Biblioteca che del Social Bar”.

E Casella spiega: “In particolare: il riscaldamento risulta spesso insufficiente, l’aula informatica di sovente non è funzionante e l’ascensore è ripetutamente inutilizzabile per guasto. Quest’ultima problematica è sicuramente la più seria e compromettente in quanto il Social Bar, che ricordo è sito all’ultimo piano, diventa faticosamente raggiungibile e pure pericoloso sia per i tanti anziani che lo frequentano che per i ragazzi diversamente abili che vi lavorano (negli ultimi giorni una ragazza è caduta e un’altra ha avuto un attacco d’asma)”.

“Addirittura alcuni fornitori si rifiutano di servire il Bar visti i numerosi scalini. A risentirne è ovviamente anche l’affluenza al cineforum per la medesima ragione”.

“E’ diventata quindi una situazione insostenibile per lavoratori e fruitori di questa struttura, che ora ha i suoi anni e necessita, a mio avviso e non solo, un intervento efficiente e completamente risolutivo per tornare a fornire un servizio di eccellenza ad alassini e turisti” conclude il consigliere Casella.