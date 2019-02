Alassio, giovedì mattina molte vie senza acqua per lavori

Alassio. La Sca srl comunica che, per lavori urgenti alla linea dell’acquedotto, a partire dalle ore 9 di giovedì 28 febbraio, sarà sospesa la fornitura di acqua in alcune parti della città.

Le zone interessate saranno Via Neghelli, Via Privata Cazzulini, Via Petrarca, Via Solferino, Via Cesare Battisti, Via Privata Ciccione, Via Pian Del Moro, Regione Limbo e Regione Caudi.

L’interruzione durerà fino alla fine dei lavori.