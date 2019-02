Alassio, concluso l’intervento di riparazione dell’acquedotto

Alassio. Torna l’acqua nelle zone che stamani sono state oggetto di una sospensione della fornitura per consentire alla Sca srl l’esecuzione di un intervento urgente alla linea dell’acquedotto.

L’intervento aveva spinto il sindaco di Alassio Marco Melgrati a firmare l’ordinanza di chiusura temporanea dell’istituto Giancardi, pure coinvolto nella sospensione della fornitura d’acqua.

I lavori, iniziati alle 9 di questa mattina, si sono conclusi poco dopo le 11 e nelle vie interessate (via Neghelli, via Privata Cazzulini, via Petrarca, via Solferino, via Cesare Battisti, via Privata Ciccione, via Pian Del Moro, Regione Limbo e Regione Caudi) è ora tornata l’acqua.

Domani le lezioni all’istituto Giancardi riprenderanno regolarmente.