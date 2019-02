Alassio, cinque “furbetti dei rifiuti” sanzionati dalla municipale

Alassio. Sono cinque gli utenti che nel week-end sono stati colti mentre conferivano rifiuti in modalità errata sul territorio comunale di Alassio.

“Sono i cosiddetti migranti della differenziata – spiega l’assessore all’ambiente Giacomo Battaglia – che non volendo rispettare tempi e modi indicati per i residenti a monte della ferrovia, vengono colti a buttare indifferenziatamente i rifiuti a valle”.

“Stiamo svolgendo un servizio dedicato in borghese – spiega Francesco Parrella, comandante della polizia municipale – e questo ci permette di poter attuare un controllo specifico su determinate infrazioni. Nello specifico chi viene colto a buttare rifiuti nei luoghi e nei modi non consentiti rischia una sanzione fino a 500 euro. Se in passato abbiamo svolto un’azione informativa, da qualche tempo, su indicazione dell’amministrazione stiamo attuando una seria politica di sanzionamento”.

“L’obiettivo – spiega ancora Battaglia – è quello di avere una città più pulita. E lo stiamo perseguendo con un impegno a 360 gradi”.

Pronto infatti il programma settimanale del lavaggio delle strade: sei giorni su sette, ciclicamente in via continuativa.

“Questo è stato possibile – aggiunge il sindaco Marco Melgrati – grazie all’accordo che Sca ha sottoscritto nel giugno scorso per dotare le vaporelle preposte alla pulizia delle strade di un contatore portatile da applicare alle colonnine dell’acqua su cui Alassio Ambiente ricarica i mezzi. Ciò significa che solo da allora si è potuto procedere a una vera sistematica pulizia delle strade, mentre in precedenza il lavaggio e la disinfezione di vicoli e strade veniva svolto occasionalmente o su specifica richiesta. Il calendario è la base di lavoro, per le emergenze invito i cittadini a contattare la segreteria del sindaco a richiedere eventuali ulteriori interventi mirati”.

Ulteriori segnalazioni sono possibili anche sull’App Municipium. Di seguito il programma settimanale di lavaggio di strade e marciapiedi.

Lunedì: via Aurelia dall’inizio della rotonda di via Diaz fino al distributore Agip, i vicoli del “budello”, via Volta, via Milite Ignoto, le isole ecologiche, via Colombo con vicoli laterali, i parchi gioco. Alle 6.30 tutti intorno al comune. Martedì: via Aurelia dall’inizio della rotonda di via Diaz fino a Padre Pio, via Mameli, via Colombo con i vicoli laterali, le isole ecologiche, i due Wc pubblici, la piazza a Moglio ed i parchi giochi. Alle 6.30 tutti intorno al comune.

Mercoledì: via Aurelia dall’inizio dell’Agip fino alla stazione, le isole ecologiche, i sottopassi tutti, via Colombo con i vicoli laterali, i parchi gioco, via via Aurelia da Padre Pio fino ad Hotel Majestic, vico Alfieri e vico Mela. Alle 6.30 tutti intorno al Comune. Giovedì: via Aurelia dalla stazione fino a via Milano, via Volta, via Milite Ignoto, i parchi gioco, le isole ecologiche, via Colombo con i vicoli laterali, via Torino e via Cavour. Alle 6.30 tutti intorno al comune.

Venerdì: via Aurelia da via Milano fino all’Hotel Diana, via Colombo con i vicoli laterali, le isole ecologiche, vicolo Santa Chiara, i parchi gioco, via Neghelli dalla chiesa di San Giovanni e via Dell’Oro. Alle 6.30 tutti intorno al comune. Sabato: tutta via Dante, via Cavour, via Torino lato mare, i parchi gioco, le isole ecologiche.

Tutti i giorni: comune, via Colombo con i vicoli laterali, i parchi gioco, le isole ecologiche ed eventuali urgenze.