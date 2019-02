Alassio. Anche in questa giornata fresca e soleggiata, i carabinieri del nucleo cinofili di Villanova d’Albenga spiccano tra le tante persone e turisti che popolano il budello, i carrugi, il porto, il molo di Alassio, destando sempre la curiosità, l’interesse e l’attenzione della gente.

Residenti e turisti non restano indifferenti all’amico dell’uomo, il cane, che col suo padrone, il carabiniere, circola indisturbato, fermandosi ogni qualvolta il bambino, il vecchietto, l’appassionato, altri cittadini con al seguito i cani desiderano scambiare qualche battuta, fare domande e chiedere notizie ed informazioni sia di servizio che sulle capacità operative dei cani.

“Questa presenza ormai abitudinaria, nei giorni di sabato e di domenica – spiegano i carabinieri – oltre a fornire quel senso di sicurezza e di rassicurazione fra i cittadino di Alassio, sta suggellando quel simpatico rapporto di familiarità, di simpatia, di stima della gente nei confronti dell’Arma, sempre al fianco del cittadino con il quale il dialogo, la battuta, la confidenza, il confronto, l’ascolto ravvivano il sentimento di fiducia che da sempre anima le relazioni umane ed istituzionali dell’Istituzione in qualsiasi realtà sociale opera. Questo spirito emotivo stimola la quotidiana presenza dell’Arma Alassina, in questo caso rappresentata dal nucleo cinofili di Villanova d’Albenga, parte integrante e rilevante dell’Istituzione, a porsi al servizio della gente e per la gente”.