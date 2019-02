Alassio, arriva il ‘sì’ della Conferenza dei Servizi e parte il progetto del parcheggio multipiano in via Pera

Alassio. In via Pera, vicino all’imbocco dell’Aurelia bis e subito alle spalle delle scuole Ollandini. È questa la location in cui sorgerà il nuovo parcheggio multipiano di Alassio, il cui progetto, redatto dall’ingegnere Daniele De Vincenzi di Pietra Ligure e dal geologo alassino Alessandro Scarpati, ha ottenuto il via libera della conferenza dei servizi, riunitasi ieri (13 febbraio 2019).

Stando anche a quanto affermato dal sindaco Marco Melgrati, l’opera sarà realizzata in due fasi e “il primo lotto del parcheggio di porterà ottanta posti auto in più, a cui si aggiungeranno i quaranta del secondo lotto”. E sarà finanziata grazie all’utilizzo degli avanzi di amministrazione.

Inoltre, con la realizzazione di una copertura, la struttura potrà anche ospitare gli ambulanti del mercato settimanale, che potranno avere una struttura al coperto in particolare per i mesi invernali.