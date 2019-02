Alassio, appello per ritrovare il gatto Asch

Alassio. Si chiama Asch il gatto di razza bengala di tre anni scomparso da una settimana nella zona di via Neghelli ad Alassio. Ha gli occhi verde smeraldo e, come spiegano i suoi proprietari, sembra “un leopardo in scala ridotta”.

Il suo nome completo è Glittersand Asch: a battezzarlo così è stato il suo “compagno umano” Roberto. Ora che Roberto non c’è più, Asch è stato affidato alle cure dei genitori Antonio ed Elia.

“Da quando Roberto è andato a cavalcare le nuvole in cielo, quasi un anno fa, mi prendo io cura dei suoi genitori, Antonio ed Elia. Mi mancano. Avevamo fatto un accordo per assecondare il mio bisogno di sgranchirmi le gambe e di fare amicizie feline in giro. A patto di non allontanarmi troppo e di non dare confidenza agli sconosciuti, rararamente mi lasciavano scavalcare il nostro giardino, per fare qualche corsetta in quello dei vicini, con un mio amico, Gigi, e anche per darmi “un po’ di arie” sempre in zona: adoro lo sguardo di adorazione di voi bipedi quando mi ammirate. Ho sempre rispettato i patti. So tenere a bada il mio istinto di libertà perché so che quei due umani tengono tantissimo a me e io con loro ho tutto quello che mi serve”.

“Vi chiedo di aiutarmi a tornare a casa, da Antonio ed Elia, il posto cui appartengo. Chiedo a chiunque mi abbia preso, di restituirmi, di lasciarmi dove mi ha trovato. Ho il microchip, la mia scomparsa è stata denunciata tempestivamente. Tante persone che mi conoscono e che sono legate alla mia storia, hanno messo insieme un bel gruzzoletto come ricompensa. Se mi vedete in giro o se avete qualsiasi informazione, per favore contattate subito Giovanna al numero 339 647 7016 o Laura al numero 347 465 4265”.