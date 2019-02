Al via le riprese dei nuovi episodi di “Game of Kings”

Pietra Ligure. Si è svolto ieri il primo set cinematografico per i nuovi episodi di Game of Kings, la fortunata serie fantasy di carattere medievale autoprodotta in Liguria, scritta dall’autore pietrese Dario Rigliaco e diretta da Gioele Fazzeri. In attesa di vedere i nuovi episodi che completeranno la prima stagione da settembre di quest’anno, si potranno seguire i set che dureranno per circa quattro mesi, in giro per la regione.

Primo appuntamento ieri sulle spiagge di Genova Quinto: la troupe ha raggiunto il luogo fin dalle prime ore dell’alba e ha lavorato sodo fino alle 18.30 circa, registrando alcune scene ambientate, probabilmente, sulle spiagge del regno del nord, visto l’affluenza di attori e figuranti in abiti in perfetto stile “vichingo”. Un accampamento di pescatori con tanto di pesce fresco, pelli e legname hanno trasformato, almeno per un giorno, la calda spiaggia genovese in un freddo villaggio nordico.

Non è mancata l’azione, in quanto è stata girata anche la scena di un duello con tanto di stupore tra i passanti. Molti curiosi si affacciavano dalla strada e rimanevano a lungo ad osservare, con i loro smartphone in mano pronti a “rubare” qualche scena inedita della serie. Qualcuno si è avvicinato alla macchina da presa ed è stato accolto senza problemi dal regista, a patto che facessero silenzio senza disturbare gli attori. Di certo non capita tutti i giorni di rilassarsi in riva al mare, con una birra in mano in una giornata di sole caldo di febbraio, a pochi metri da un set cinematografico, il set di Game of Kings.

Prossimi appuntamenti domenica 3 e 10 marzo, in un noto locale storico di Genova, La bottega del Conte, dove in scena ci sarà Andrea Grifoni, il famoso testimonial italiano di Kratos, noto videogioco per consolle. Questi set non saranno accessibili al pubblico, ma chissà che tra un ingresso e l’altro negli interni del locale della scena, non si riesca a strappare una foto con il gigante attore, che interpreta Re Obrot Drakkar nella serie.

Si possono seguire gli appuntamenti con i set attraverso i social network di GOK: Instagram:goktheseries, facebook:Game of Kings, Youtube:canale D&E Animation. Inoltre, la prima parte della stagione uno, è pubblica sul canale youtube (episodi 1,2,3,4): tra gli attori c’è anche un savonese, Alberto Aimo.