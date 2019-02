Regione. È tutto pronto, a Milano, per la quinta edizione di Myplant (20-22 febbraio 2019, Fiera Milano Rho), il Salone professionale del verde, tra i più importanti nel mondo. Saranno 730 le aziende nei padiglioni da Europa, Asia, Africa e Americhe, a formare una mega-serra di 45mila metri quadrati in cui i protagonisti sono fiori, piante, vasi, prati, alberi, macchinari, edilizia green e accessori per la filiera verde. Oltre 200 le delegazioni di buyer ufficiali da 4 continenti.

E sarà presente, con un ruolo di primo piano, anche la Liguria che, con 16 espositori sui 730 in fiera, vale il 29,4 per cento del mercato nazionale delle piante e dei fiori, e lo 0,4 per cento del mercato vivaistico. Un giro di affari che supera i 340 milioni di euro alla produzione regionale, concentrata al 95 per cento nelle province di Imperia (3.200 aziende) e Savona (1.000 aziende).

Foto 3 di 3





Il valore della produzione italiana di fiori e piante, in crescita (+3,6 per cento), è stimato in 2,54 miliardi di euro, pari al 4,6 per centro della produzione agricola italiana a prezzi di base. A questi dati si aggiungono le quote derivanti da vasi (173 mio euro), terricci (26,5 mio euro) substrati (67 mio euro), superando i 3 miliardi euro.

Boom delle esportazioni del prodotto verde italiano, + 10 per cento nel 2017: toccato il record storico di 822 milioni di euro di vendite all’estero. Anche l’inizio del 2018 ha confermato questo trend: a gennaio le esportazioni sono cresciute del 21,5 per cento.