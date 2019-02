Al Santa Corona torna l’iniziativa “Conoscere l’Alzheimer”

Pietra Ligure. La malattia di Alzheimer è la forma di demenza più frequente nei paesi occidentali e il progressivo invecchiamento della popolazione ha favorito un incremento dell’incidenza di tale patologia. Lo scopo degli incontri “Conoscere l’Alzheimer” che da parecchi anni, la S.C. Neurologia dell’Ospedale S. Corona e AFMAponentesavoneseONLUS – Associazione Famiglie Malati Alzheimer Ponente Savonese- organizzano, è di far conoscere, informare e sensibilizzare l’opinione pubblica nei confronti di questa malattia, diventata un grande problema sanitario e sociale. L’Alzheimer non coinvolge solo il paziente ma l’intera famiglia, soprattutto il caregiver, ovvero il familiare che cura.

Si inizia il 22 febbraio 2019. L’iniziativa è patrocinata dall’Asl 2 Savonese, dall’Ordine dei Medici di Savona e dalla Provincia di Savona; gli incontri sono a ingresso libero e si svolgono in Neurologia 1° piano Pad. Elio dell’Ospedale S. Corona di Pietra Ligure.

“Il percorso informativo – spiegano la dott.ssa Tassinari, Primario della S.C. Neurologia dell’Ospedale Santa Corona e la dott.ssa Paccagnella, Presidente di AFMAponentesavoneseONLUS – prevede un excursus conoscitivo degli aiuti previsti dai servizi sociali del territorio; le forme di tutela giuridica del malato; si sottolineerà il ruolo del neurologo nella diagnosi precoce e di tutte le problematiche attinenti. Si affronteranno inoltre le tematiche legate alla cura del paziente in famiglia; all’attività ludica svolta all’Alzheimer Caffè ed infine al supporto del Gruppo di Auto Aiuto”.

AFMAponentesavoneseONLUS si propone come punto di riferimento per i familiari dei malati. Opera in sinergia con ASL2savonese ed ha un Punto di Ascolto tutti i mercoledì mattina, presso il S.C. Neurologia Pad. Elio dell’Ospedale Santa Corona. L’Associazione offre inoltre, un servizio di Ascolto telefonico al n. 345/7388089; gestisce l’AlzheimerCaffè ed il Gruppo di Auto Aiuto per i familiari, presso L’Istituto Trincheri di Albenga

Per avere informazioni sul calendario degli incontri “Conoscere l’Alzheimer2018” contattare: S.C. Neurologia tel. 019.623.2601 – 019.623.2828 o la mail centrouva.pietra@asl2.liguria.it; AFMAponentesavoneseONLUS tel. 345 7388089 o mail info@afmaponentesavonese.org.