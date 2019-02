Al liceo Giordano Bruno va in scena la seconda edizione di “Albenga in Lingua”

Albenga. Dopo il successo di “Albenga in Scienza”, il liceo Giordano Bruno propone la seconda edizione di “Albenga in Lingua” con il patrocino del Comune della Città di Albenga.

Il 14 febbraio 2019, dalle 14.30 alle 18.30, gli studenti del Liceo Linguistico, preparati e coordinati dai loro docenti, saranno lieti di accogliere bambini, ragazzi, insegnanti e famiglie nella sede di via Dante (edificio Scuole Paccini) per presentare loro laboratori “europei”.

Il progetto prevede l’organizzazione di attività dedicate alle quattro lingue oggetto di studio presso il liceo (inglese, francese, tedesco, spagnolo), per avvicinare in modo divertente grandi e piccini alla cultura e tradizioni dei paesi stranieri.

In ciascuno dei quattro corridoi della sede di via Dante, gli alunni saranno impegnati in laboratori di teatro con rappresentazioni in lingua originale di fiabe, scenette, leggende, racconti; laboratori di cucina con video ricette e degustazione dei piatti tipici preparati su ricette originali dall’Istituto Alberghiero della Città di Alassio, giochi a tema; laboratori di ballo e musica dove scatenarsi in balli tipici; laboratori di giochi con attività di vario livello (cruciverba, memory, percorsi, etc).