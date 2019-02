Aikido: 33 esaminati allo Stage dei Bambini, e il 3 marzo Stage del M° Donatella Lagorio VI° dan Shihan, Responsabile Aikikai di Trento

Lo scorso 10 Febbraio, si è svolto a Finale Ligure lo Stage dei Bambini organizzato dalla Scuola di Aikido della Polisportiva del Finale.

Sono oltre 35 i bambini e ragazzi che hanno preso parte allo stage, momento di condivisione importante per chi pratica Aikido, perchè consente di confrontarsi con bambini e ragazzi provenienti da altri dojo. In effetti non sono ancora moltissimi gli stage organizzati appositamente per i bambini nel mondo dell’Aikido e per questo non possiamo che essere felici di poter offrire ai nostri ragazzi la possibilità di affrontare gli esami all’interno di un vero e proprio stage a loro dedicato.

Sono stati infatti ben 33 i giovani Aikidoka, nella fascia di età che va dai 6 ai 14 anni, esaminati al termine della giornata, che comunque è trascorsa all’insegna del divertimento e piena di buona energia che questa antica arte è in grado di infondere ai suoi praticanti, indipendentemente dalla loro età. Ad aver avuto accesso agli esami sono stati i bambini e ragazzi dei due dojo che compongono la nostra Scuola Aikido, ovvero l’Aiki Dojo di Finale Ligure del Maestro Cenisio e il dojo Shin Ken di Tovo San Giacomo del Maestro Vidimari, oltre ai ragazzi del dojo Shin Gi Tai di Villanova d’Albenga, sempre del Maestro Censio, che hanno partecipato numerosi.

Una nota positiva e piacevole della giornata è stata la nutrita e attiva partecipazione delle famiglie dei ragazzi,ed anche di alcuni degli allievi più piccoli dei nostri dojo, ovvero i bambini in età prescolare (3-5 anni), che hanno assistito alla lezione del mattino e alla cerimonia della consegna delle nuove cinture ai più grandicelli esaminati nel pomeriggio. Anche il pranzo, organizzato nella splendida cornice di Finalborgo dai nostri Vegi du Burgo, che ringraziamo, è stato un momento di condivisione per i ragazzi e i genitori e familiari che hanno scelto di unirsi a loro ed agli istruttori.

Ma per i più grandicelli, e non solo, non finisce qui, perchè presto la Scuola Aikido di Finale Ligure e Tovo San Giacomo ha in programma un altro importante e piacevolissimo impegno, lo Stage organizzato sempre a Finale Ligure il 3 marzo, rivolto agli adulti e ai ragazzi più grandicelli, tenuto dalla Maestra Donatella Lagorio, come già avvenuto nel 2018.

Donatella Lagorio pratica Aikido dal 1978, ha iniziato ad Imperia nel Dojo tuttora diretto dal M° Raineri 6° Dan. E’ yudansha dal 1983 e 6° Dan da luglio 2011.. Attualmente 6° dan Shihan dell’Aikikai d’Italia, segue in Italia e all’estero gli insegnamenti ed i seminari del Maestro Hiroshi Tada, Direttore Didattico dell’Aikikai D’Italia. Si è diplomata con l’Istituto Europeo di Shiatsu nel 1995 e pratica Shiatsu a Trento, città che la ospita da molti anni. E’ Responsabile del dojo Aikikai di Trento.

Nelle foto alcuni momenti dell’allenamento, il gruppo al completo e la consegna delle cinture ai bambini esaminati al termine della giornata di Domenica 10 Febbraio. Complimenti a tutti i bambini ed anche ai loro Maestri che gli trasmettono quest’arte ogni giorno con grande passione!