Agricoltura, Ripamonti (Lega): “Sostegno al settore del florovivaismo, eccellenza da tutelare”

Liguria. “Massimo sostegno al florovivaismo, settore fondamentale nel nostro panorama agricolo nazionale”. Lo dichiarano i senatori della Lega nella Commissione Agricoltura, Gian Paolo Vallardi, presidente della Commissione Agricoltura, Giorgio Maria Bergesio, capogruppo Lega in Commissione, il savonese Paolo Ripamonti e Rosellina Sbrana.

“Abbiamo incontrato oggi, in audizione nella Commissione Agricoltura del Senato, i rappresentanti del comparto florovivaistico, realtà importante che si compone di 27mila aziende, con oltre 100mila addetti e coltivazioni di 30mila ettari”.

“I rappresentanti delle categorie, Luca De Michelis (presidente distretto florovivaistico della Liguria), Francesco Mati (presidente distretto rurale vivaistico ornamentale di Pistoia), Edoardo Sciutti (segretario associazione nazionale vivaisti esportatori) e Luca Magazzini (associazione vivaisti italiani) ci hanno illustrato le problematiche e le esigenze di un settore caratteristico, il cui export interessa almeno un quarto della produzione, ma nel solo vivaismo supera il 50 per cento”.

“Un’eccellenza da difendere attraverso l’abbattimento della burocrazia per rendere le aziende più competitive, una migliore comunicazione e promozione, usi più corretti di agrofarmaci e diserbanti e una revisione generale delle norme. Da parte della Lega, tutto l’impegno necessario per dare risposte concrete al settore, in sinergia con il ministro Centinaio, per favorire logistica, tutela del made in Italy, migliorare la promozione ed effettuare una sensibilizzazione per diffondere la conoscenza del florovivaismo, coinvolgendo le scuole con l’educazione al verde e alla salvaguardia dell’ambiente dove si vive”, hanno concluso dalla Commissione.