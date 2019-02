Aggredisce i carabinieri a calci e pugni, 50enne arrestata ad Alassio

Alassio. Deve rispondere dell’accusa di violenza, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale M.L., 50enne originaria di Albenga, che questa notte ha insultato e aggredito a pugni e calci i carabinieri di Alassio.

Gli uomini della radiomobile della compagnia alassina l’hanno notata mentre si aggirava malferma in piazza Quartino, davanti alla stazione ferroviaria. Fermata, la donna si è scagliata contro i militari, che non hanno avuto altra scelta che arrestarla. La donna è stata anche multata per abuso di alcolici.

La donna è stata processata questa mattina in tribunale a Savona con rito direttissimo. I giudici hanno convalidato l’arresto. La 50enne ha patteggiato una pena pari a 8 mesi di reclusione