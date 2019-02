Aggredisce capotreno a calci e morsi: 30enne denunciata dalla polfer

Savona. E’ stata denunciata a piede libero dalla polizia ferroviaria di Savona la straniera che, questa mattina, ha aggredito la capotreno del regionale veloce 10101 Torino-Ventimiglia.

L’episodio si è verificato pochi minuti prima delle 8 tra le stazioni di Ceva e Cengio. Secondo quanto accertato, la straniera (una 30enne di origine nigeriana) era seduta con i piedi appoggiati sul sedile e perciò sarebbe stata ripresa dalla capotreno.

Per tutta risposta, la passeggera l’ha presa per i capelli e l’ha colpita con uno schiaffo e un calcio e le ha morso anche una mano. A questo punto gli altri passeggeri sono intervenuti bloccando la straniera.

Non appena il treno è giunto in stazione a Savona, gli agenti della polfer hanno preso in consegna la 30enne. La capotreno, invece, è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo in codice giallo da un’ambulanza della croce rossa savonese.