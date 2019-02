Albenga. Domenica 10 febbraio, a Torino, si è svolta la prima fase dei campionati italiani del circuito della Federazione Ginnastica Italiana.

La Ginnastica San Filippo Neri di Albenga ha partecipato all’evento con quattro combinazioni: Anamaria Enache ed Alessia Costa; Carola Bona e Martina Morro; Alessia Costa, Anamaria Enache e Giorgia Enrico e la coppia mista Matilde Sappa con Elia Bruno.

Foto 3 di 5









Tutte le combinazioni hanno portato in gara degli eccellenti esercizi, ottenendo ottime posizioni in classifica. In particolare, Matilde Sappa ed Elia Bruno hanno conquistato una medaglia d’oro nella loro categoria con un punteggio altissimo.

La coach Sandy Giunta, il presidente della società Giusy Mingoia e la coreografa Anna Busé si sono dette molto orgogliose dei loro ragazzi.