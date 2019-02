A Stella Corona 70mila euro per il restauro dell’oratorio

Savona. Arrivano 70 mila euro per il recupero dell’oratorio di Stella Corona. La Compagnia di San Paolo ha deciso di finanziare, il 18 gennaio scorso, attraverso il bando “I patrimoni artistici delle Confraternite”, ulteriori quattrodici progetti di restauro architettonico di beni culturali di proprietà o provenienti da questi sodalizi.

Un investimento aggiuntivo, pari a 500 mila euro, che sarà erogato attingendo alla lista di proposte di intervento, prescelte dall’istituto, presentate in occasione del bando emesso lo scorso anno e inizialmente rimaste escluse dal contributo. Con questa integrazione il nostro territorio è rappresentato dall’oratorio di san Francesco in Stella San Bernardo che ha potuto così beneficiare di un contributo di 70 mila euro per il restauro dell’immobile.

Un successo dunque per il sodalizio dell’entroterra che, con la efficace collaborazione dell’architetto Marco Ricchebono, ha presentato una progettazione ambiziosa: il totale recupero dell’oratorio per un importo, comprese spese tecniche e iva, pari a 194mila euro.