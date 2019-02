A Savona si festeggia San Valentino con “Un Museo per due”

Savona. Anche quest’anno, in occasione di San Valentino, torna presso molti musei statali l’iniziativa “Un Museo per due” che prevede una tariffa speciale a chiunque si presenti accompagnato in biglietteria: si entra infatti in due con un solo biglietto.

Il progetto è rivolto alle coppie di fidanzati ma anche a chiunque desideri trascorrere qualche ora in museo con una persona a cui si vuole bene: amici, colleghi, nipoti, cugini.

I Musei Civici di Savona aderiscono all’iniziativa offrendo “Un Museo per due” nelle giornate di giovedì 14 San Valentino, sabato 16 e domenica 17 febbraio.

Il Museo d’Arte di Palazzo Gavotti, la Pinacoteca Civica e Museo della Ceramica saranno aperti giovedì 14 febbraio dalle 10 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 18.30; sabato 16 febbraio dalle 10 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 18.30; domenica 17 febbraio dalle 10 alle 13.

Il Civico Museo Archeologico e della Città sarà aperto giovedì 14 febbraio dalle 10 alle 13; sabato 16 febbraio dalle 10 alle 14 (solo in questa fascia oraria non viene applicata la promozione) e dalle 16 alle 18; domenica 17 febbraio dalle 15 alle 18.