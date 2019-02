Savona. “Insieme si può” è lo slogan del nuovo progetto presentato questa mattina nella Sala Rossa del Municipio dal Cesavo, il centro savonese del volontariato, di cui è capofila. Il progetto mette a sistema tutte le iniziative, le attività e i singoli progetti delle tantissime associazioni che contribuiscono sul territorio all’inclusione sociale delle persone con disabilità.

In sala erano presenti alcune delle associazioni protagoniste del progetto: Eunike, ADSO, AIAS, Genitori de La Nostra Famiglia di Varazze, Arcisolidarietà, Uisp, Associazione Amici della Ceramica, Seconda Stella a Destra, AICS.

Foto 3 di 6











“È un patto di solidarietà – lo ha definito la direttrice del Cesavo Anna Maria Camposeragna – ‘Insieme si può’ è un progetto che la Regione Liguria ha finanziato con 900mila euro al fine di unire le associazioni che sul territorio mettono in atto specifici interventi per facilitare i disabili nel vivere liberamente il tempo libero, lo sport e la cultura. Oltre al Cesavo, capofila del progetto è anche la Uildm, l’Unione italiana per la lotta alla distrofia muscolare”.

“Il nostro obiettivo è che questa rete si amplifichi perché a Savona nasca un’agenzia del tempo libero per i disabili in cui sia possibile conoscere tutte il calendario completo delle attività a loro dedicate – ha proseguito Camposeragna – È dal 2004 che cerchiamo di mettere in rete le realtà associative e dare loro la massima visibilità. Al progetto ‘Insieme si può’ abbiamo avuto adesioni finora da quasi 30 associazioni”.

Con l’occasione ADSO ed Eunike hanno presentato la delegazione savonese che parteciperà ai mondiali Special Olympics di Abu Dhabi, negli Emirati Arabi, in programma a marzo. Gli atleti disabili gareggeranno in diverse discipline, tra cui gli sport sulla neve. “Partiremo da Savona il 6 marzo, ci ritroveremo insieme agli altri atleti italiani a Roma e poi da lì andremo negli Emirati Arabi”, ha spiegato l’ingauna Eleonora Ferrari, coach del team nazionale di pallavolo unificata e componente dello staff tecnico degli Special Olympics e dell’associazione Eunike.

Da tutta Italia giungeranno ad Abu Dhabi ben 115 atleti disabili accompagnati da partner disabili e normodotati. Il Savonese sarà rappresentato dagli sportivi della pallavolo unificata Francesco Alipede (Celle Ligure), Davide Castello (Albenga), Anna Comitangelo (Albenga), Simone Salvo (Albisola) e dal nuotatore “open water” albissolese Marco Basso. Oltre a Ferrari, sarà presente anche l’albisolese Serena Tacchetti, head coach del team nazionale di pallavolo unificata e coach del team Adso Savona da 13 anni.

“Spero di vedere le medaglie al collo dei nostri atleti – ha dichiarato l’assessore comunale allo Sport Maurizio Scaramuzza – La città di Savona è sempre al fianco delle associazioni per i disabili: siamo i primi tifosi dei nostri sportivi locali e speriamo di festeggiare insieme a loro, anche se dovessero arrivare al quarto posto nelle loro discipline”.

“Finalmente con ‘Insieme si può’ si riesce a parlare di sussidiarietà – ha affermato l’assessore comunale al Volontariato Ileana Romagnoli – Nel titolo del progetto sta proprio lo scopo della nostra amministrazione comunale: più uniamo e più riusciamo a realizzare qualcosa insieme. È un progetto che punta a far accedere tutti allo sport, disabili e normodotati, perché non esistono differenze”.

“La nostra amministrazione è impegnata seriamente sul tema della disabilità – ha aggiunto il sindaco Ilaria Caprioglio – Personalmente mi sto impegnando a radicare a Savona entro la fine del mio mandato un progetto sul cosiddetto ‘Dopo di noi’. Abbiamo fatto un primo accordo tra le istituzioni locali e le eccellenze italiane della medicina che vorrei diventasse un esempio virtuoso riproducibile in tutta Italia. L’inclusione dei disabili è un arricchimento per tutti e con questa iniziativa sul ‘Dopo di noi’ potremo dare una speranza in più alle famiglie per l’autonomia dei loro figli”.