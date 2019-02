A giugno scambio di sacerdoti fra la valle del Letimbro e Varigotti

Savona. Nel prossimo giugno ulteriori novità per la diocesi di Savona-Noli e in particolare per la valle del Letimbro e la Vicaria del ponente. Sono il frutto delle ultime nomine del vescovo Calogero Marino che sono state annunciate in queste ore ai fedeli interessati durante le Messe del sabato.

Don Giovanni Laiolo (nato a Savona il 21 aprile 1953 e ordinato presbitero il 28 giugno 1986) diventerà nuovo rettore del Santuario di N.S. della Misericordia e parroco delle vicine località di San Bartolomeo del Bosco e di San Bernardo in Valle, e qui farà il suo ingresso il prossimo 29 giugno alle 15.30.

Il sacerdote subentrerà a don Domenico Venturetti (nato a Nembro, in provincia di Bergamo, il 2 gennaio 1948 e ordinato presbitero il 17 giugno 1977) che, facendo il percorso inverso, assumerà la guida pastorale della parrocchia di san Lorenzo martire in Varigotti (in sostituzione proprio di don Laiolo), chiesa dove entrerà ufficialmente domenica 30 giugno, sempre alle 15.30.