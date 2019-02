Finalborgo. Cestini gettarifiuti a firma Gral. E’ questa la novità che, a breve, interesserà il rione di Finalborgo a Finale Ligure.

L’amministrazione del sindaco Ugo Frascherelli ha deciso di investire in un arredo urbano “personalizzato” per il rione amato da tutto il mondo: nuove panchine (nello stesso stile di quelle già esistenti) oltre ai cestini in sostituzione degli attuali ormai vetusti e datati.

Foto 2 di 2



“Stiamo attendendo che queste vere e proprie opere d’arte siano completate in toto per poi disporle con logica all’interno delle mura dello splendido Rione – spiega l’assessore Andrea Guzzi che segue direttamente la pratica – La scelta di investire su tale iniziativa è stato preciso input del sindaco che ha valuto qualcosa di unico ed originale per la culla dell’outdoor, che fosse ulteriore richiamo ed ameno arredo. Direi che gli artisti del Gral hanno saputo cogliere nel segno e concretizzare un preciso indirizzo”.

A breve quindi 30 nuove “sculture cestino” e nuove panche per Finalborgo: “I temi scelti per caratterizzare il borgo anche con semplici cestini sono molti: il tema del Gallesio con le unicità del territorio, gli animali preistorici, gli sport outdoor e molto altro”.

Il Gral, gruppo artistico finalese, è molto apprezzato ed amato nel borgo, tanto che molti commercianti si sono dotati di insegne per indicare la loro attività fatte proprio dagli artisti.