A Carcare sicurezza in primo piano: polizia locale al lavoro per far rispettare il codice stradale

Carcare. Più sicurezza e migliore vivibilità: questa la ricetta prescritta per Carcare dalla giunta De Vecchi, che proprio nelle ultime settimane, grazie al potenziamento dell’organico della Polizia municipale, sta mettendo a punto una serie di iniziative volte a correggere abitudini che stridono con le norme del codice della strada.

In un paese dove sono presenti circa cinquecento posti auto, tra l’altro tutti gratuiti, non ci saranno più sconti per i furbetti che sostano in aree non idonee, e, a breve, si apriranno i cantieri per ridisegnare la nuova segnaletica orizzontale sul territorio comunale. Piazza Caravadossi sarà il punto di partenza, con novità in materia di viabilità e un ampliamento del numero di posteggi.

In merito alla sicurezza, invece, per arginare comportamenti che mettono a rischio residenti, pedoni e automobilisti prudenti, verrà utilizzato a scopo puramente preventivo il rilevatore di velocità anche sulle strade comunali e quindi interne al paese. Già lo scorso fine settimana l’autovelox è stato attivato da due operatori della polizia locale lungo via Barrili, dove non si sono registrate segnalazioni anomale.

Un modo, questo, per sensibilizzare al rispetto dei limiti previsti, alla guida sicura, soprattutto nel centro abitato, e, non meno importante, alla presenza più assidua di uomini in divisa, funzionali anche a rappresentare un deterrente per i malviventi che si sentiranno meno liberi di agire.