A Carcare nessun aumento della Tari grazie al servizio del “porta a porta”

Carcare. Impennata della differenziata e tariffe Tari invariate rispetto all’anno scorso. Questo, in sintesi, il messaggio preliminare che annuncia la presentazione, a breve, del bilancio di previsione del 2019.

“Nonostante gli aumenti di Ecosavona, ossia dei rifiuti che non vengono differenziati, nonché del servizio per smaltire plastica, vetro e carta, siamo riusciti a non ritoccare le tariffe, proprio grazie al circuito di virtuosità in cui si sono inseriti i cittadini dopo l’avvio del porta a porta”, spiega il sindaco, Christian De Vecchi.

“Dal 2014 al 2018 la differenziata è salita dal 44 al 79 per cento. Un grande risultato che rende onore al lavoro svolto finora anche sul piano della sensibilizzazione. Abbiamo finalmente superato quota 65 e speriamo di essere tra i Comuni più virtuosi della Liguria – sottolinea l’assessore all’ambiente, Giorgia Ugdonne – Inoltre tra le novità anche lo sconto di 20 euro per chi richiede e utilizza la compostiera, smaltendo così in modo domestico la parte organica”.

“Per il 2020, ultimo anno in cui la Tari sarà di competenza comunale prima di passare all’Ato, ci auguriamo di non effettuare altri aumenti e, per questo, è sempre fondamentale la collaborazione dei carcaresi”, conclude il sindaco.