A Carcare eletta la nuova Consulta giovanile che si aggiunge al ricco panorama associativo

Carcare. Prende il via l’avventura della neoeletta Consulta giovanile di Carcare. Dopo il risultato delle “urne”, ieri il gruppo si è riunito per nominare il leader della squadra di giovanissimi pronta a scendere in campo al fianco delle altre associazioni.

A Calogero “Lillo” Boscarino è stato assegnato il ruolo di presidente, a Gabriele Sardi quello di vice ed Elise Tortarolo sarà la segretaria. Eletti in veste di consiglieri Alessandro Zirano, Veiz Dervishi e Irene Asteggiano e Valentina Boscarino.

“È un gruppo vivace, dinamico e appassionato – commenta il consigliere comunale alle Politiche giovanili, Andrea Alloisio -. A breve ci sarà l’insediamento ufficiale e a seguire inizierà per i ragazzi un periodo di rodaggio affinché imparino a conoscere gli ingranaggi della macchina pubblica. Sono fiducioso perché hanno già dimostrato interesse per la vita del paese, e sono pronti a collaborare con il volontariato carcarese”.