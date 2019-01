Alassio. Dodici squadre partecipanti, trenta partite giocate sulla distanza di due tempi da 10 minuti l’uno. Questi i numeri del torneo dedicato agli Esordienti secondo anno, classe 2006, nell’ambito della 14ª Coppa Città di Alassio – Winter Cup, organizzata dalla Baia Alassio Calcio.

Si è giocato ieri, giovedì 3 gennaio, al campo sportivo Ferrando di Alassio, e ha visto un podio finale tutto piemontese e più precisamente cuneese: primo il Centallo, seconda la Monregalese, terzo il Cuneo.

I risultati della prima fase

Girone A

Baia Alassio – Albissola 0-3, Bra – Monregalese 0-1, Albissola – Bra 1-2, Monregalese – Baia Alassio 1-0, Baia Alassio – Bra 0-1, Albissola – Monregalese 0-1

Classifica: Monregalese 9, Albissola 3, Bra 3, Baia Alassio 3

Girone B

Albenga – Savona 1-1, Busalla – Centallo 0-2, Savona – Bisalta 2-0, Centallo – Albenga 2-0, Albenga – Bisalta 2-1, Savona – Centallo 0-0

Classifica: Centallo 7, Savona 5, Albenga 4, Bisalta 0

Girone C

Loanesi – Levante C Pegliese 0-3, Goliardicapolis – Cuneo 0-1, Levante C Pegliese – Goliardicapolis 0-0, Cuneo – Loanesi 3-2, Loanesi – Goliardicapolis 0-2, Levante C Pegliese – Cuneo 1-2

Classifica: Cuneo 9, Levante C Pegliese 4, Goliardicapolis 4, Loanesi 0

I risultati della seconda fase

Girone 10°/12° posto

Baia Alassio – Bisalta 1-1, Loanesi – Bisalta 1-2, Baia Alassio – Loanesi 2-0

Classifica: 10° Baia Alassio 4, 11° Bisalta 4, 12° Loanesi 0

Girone 7°/9° posto

Bra – Albenga 3-1, Goliardicapolis – Albenga 3-2, Bra – Goliardicapolis 1-2

Classifica: 7° Goliardicapolis 6, 8° Bra 3, 9° Albenga 0

Girone 4°/6° posto

Albissola – Savona 0-1, Levante C Pegliese – Albissola 6-0, Savona – Levante C Pegliese 2-0

Classifica: 4° Savona 6, 5° Levante C Pegliese 3, 6° Albissola 0

Girone 1°/3° posto

Monregalese – Centallo 0-1, Cuneo – Monregalese 1-2, Centallo – Cuneo 1-0

Classifica: 1° Centallo 6, 2° Monregalese 3, 3° Cuneo 0