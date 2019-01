Volley Team Finale: una sconfitta ed una vittoria per le nostre prime squadre

E’ stato un weekend carico di belle partite per il Volley Finale, sezione della Polisportiva del Finale A.S.D.; ecco un resoconto dei due incontri disputati dalle nostre prime squadre maschile e femminile.

Sabato 19 gennaio, al pomeriggio, presso il PalaDamonte di Cogoleto sono scese in campo le ragazze guidate da coach Bruzzo contro, appunto la squadra di casa CFFS Cogoleto che erano le nostre dirette inseguitrici.

Scese in campo non al top della forma (Klizia febbricitante e Misia acciaccata), le nostre hanno affrontato una partita che si era preannunciata da subito difficile, ma comunque alla nostra portata. Il gruppo ha mantenuto un buon atteggiamento per tutta la durata della gara, compreso il tie break perso 15-13 con una battuta sbagliata a determinare il risultato. Buona la prestazione di Tognato di cui si possono apprezzare i miglioramenti e nota di merito anche per Scaramozzi, partita titolare. Ottima l’entrate di Misia, anche in fase di difesa.

Coach Bruzzo tira le fila di questo girone di andata dichiarando che “forse si è raccolto un po’ meno di quello che si sperava, ma ora inizia il girone di ritorno dove ci aspettano ben sei partite in casa e solo tre fuori per cui la possibilità di fare bei punti c’è ancora”. Continua Bruzzo “Il lavoro si vedrà sicuramente col tempo; le ragazze hanno dimostrato, con la gara di sabato, di aver recepito quali sono gli obiettivi da raggiungere”.

COGOLETO – FINALE: 3/2

Domenica 20 gennaio, sempre al pomeriggio, invece, la nostra serie C maschile ha giocato al PalAlessia contro Pallavolo Futura Avis Spezia, conquistando tre punti pieni nella partita che è terminata 3/1 per la nostra formazione. E’ stata una partita molto combattuta che ci ha portato a raggiungere il quinto posto in classifica.

Coach Trotta commenta così la gara: “Cerchiamo di continuare su questa rotta. Prendere tre punti al ritorno dalle festività natalizie è stato molto importante. Sabato ci aspetta la gara contro Albisola che, come sappiamo, è sempre molto sentita da entrambe le squadre”.

Miglior realizzatore della squadra Luca Ortacchi, artefice della sua miglior partita da inizio stagione. Importante anche l’apporto di Scalia a muro. Bene anche i due opposti (Pievani e Testa) che si sono alternati durante la gara. Da segnalare il cambio di regia con Mantero che parte titolare per la prima volta, mettendosi in luce con una buonissima prestazione.

“E’ stato importante – continua Trotta – l’ottimo atteggiamento mentale della squadra che è rimasta attaccata alla gara con la volontà di provare a vincere anche se spesso si partiva sotto di punteggio”. Ora testa alle prossime sfide che, dopo Albisola, ci vedranno giocare contro Lavagna, Chiavari e l’attesissimo appuntamento con la semifinale di Coppa Liguria.