Volley Team Finale con due squadre a i tornei della Befana

Si potrebbe dire modulo 2 – 2 – 2: due squadre del Volley Team Finale, sezione della Polisportiva del Finale A.S.D., hanno infatti partecipato a due tornei durante l’epifania e hanno entrambe ottenuto un onorevole secondo posto, strappando in entrambi i casi, i premi come miglior giocatori!

L’under 12 mix del Volley Team Finale, guidata da Alessandro Giordano, con l’aiuto di Nicolò Visca e accompagnata dal dirigente Andrea Parodi, ha partecipato al famosissimo Torneo della Befana organizzato dall’Alassio Volley PGS che quest’anno ha compiuto ben vent’anni.

Organizzazione impeccabile, quella del Presidente Bertolotto e delle due menti e braccia Ornella e Cinzia. I nostri piccolini, dopo una prima giornata di torneo con due sconfitte e una vittoria, si sono poi rifatti durante il secondo e il terzo giorno di gare, arrivando, appunto, a conquistare la finalissima della loro categoria contro le più esperte Libellule Senior.

Motivo di orgoglio in più è stato il titolo di miglior giocatrice che è andato alla nostra Ludovica Corna, classe 2007, che ha ricevuto il premio direttamente dalle mani del Coach della Nazionale Femminile, Davide Mazzanti, che era ad Alassio per la conferenza stampa relativa alla nuova convenzione tra la FIPAV e il Comune di Alassio.

L’under 16 maschile del Volley Team Finale, ha invece partecipato al Trofeo Be Fun organizzato dalla PGS Foglizzese. Coach Paroli, accompagnato da Elisa Ghidara, ha portato i suoi ragazzi ad essere primi del girone eliminatorio durante il primo giorno di match. Purtroppo un infortunio accorso al nostro centrale Testa, ha fatto sì che l’assetto della squadra venisse leggermente modificato, trovando in Andrea Mantero un jolly inaspettato. Proprio “Il Rosso” si è aggiudicato, per le sue prestazioni, il premio come miglior giocatore del torneo. Anche in questo caso, pur arrivando a disputare la finale, al termine di una gara tesissima, i nostri hanno dovuto cedere alla squadra di casa, portando a casa la medaglia d’argento.

Ora si riparte con i campionati che entrano nel vivo! Forza ragazzi!